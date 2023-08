VIDEO – Inter, tra poco la sfida con l’Egnatia: l’arrivo della squadra!

L’Inter tra poco meno di mezz’ora scende in campo a Ferrara per l’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato. I nerazzurri di Inzaghi sfideranno l’Egnatia: ecco l’arrivo allo stadio della squadra

L’Inter di Simone Inzaghi sabato 19 agosto alle ore 20.45 a San Siro esordisce in campionato contro il Monza. Stasera alle ore 20 invece affronta l’Egnatia nell’ultima amichevole pre-campionato che molto dirà sulle idee del tecnico nerazzurro. Intanto la squadra è arrivata allo stadio Paolo Mazza di Ferrara: a capitanare il gruppo non è Capitan Lautaro Martinez bensì Stefano Sensi. L’argentino in ogni caso è nuovamente arruolabile dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box contro il Salisburgo.

Ecco il video pubblicato su Twitter.