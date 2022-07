VIDEO – Inter-Monaco, tutto pronto! Squadra in campo per il riscaldamento

L’Inter è scesa in campo allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara per la terza amichevole di questo pre-campionato contro il Monaco. Start alle 20:30 (QUI le formazioni ufficiali).

RISCALDAMENTO – L’Inter è scesa in questi minuti in campo per svolgere l’allenamento di squadra prima dell’amichevole che avrà inizio tra circa dieci minuti.

Di seguito il video dell’allenamento pubblicato attraverso i canali social del club