Inter-Monaco, a Ferrara si cerca… Dybala! Richiesta a Marotta

Inter-Monaco è iniziata da pochi minuti (QUI il live) ma a Ferrara si parla anche di chi non c’è: Dybala. Come fa sapere Sportitalia dal pubblico del Mazza è arrivata una richiesta a Marotta, già vista due giorni fa.

IL BIS – Era già successo giovedì sera, in occasione della presentazione della nuova maglia, e si è ripetuto anche stasera per Inter-Monaco. «Marotta portaci Dybala» è il coro che, come annunciato da Sportitalia, è partito dagli spalti del Paolo Mazza di Ferrara. Una richiesta evidente da parte dei tifosi, che vorrebbero vedere la Joya in maglia nerazzurra. Per ora continuano a non esserci sviluppi, ma l’argentino resta fra gli svincolati. Curioso che in una situazione del genere la prima richiesta di Inter-Monaco sia per chi non c’è. Ma chissà che il mercato non possa davvero portare Dybala in nerazzurro a breve…