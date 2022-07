Casadei escluso da Inter-Monaco: decolla l’operazione Bremer con il Torino?

Casadei non sarà tra i protagonisti di Inter-Monaco stasera. E quasi sicuramente non sarà protagonista in nessuna delle altre amichevoli estive dell’Inter. Il centrocampista classe 2003 sembra ormai destinato al Torino, che così potrà finalmente sbloccare l’operazione Bremer

TALENTO RICHIESTO – Lasciano pochi dubbi le formazioni ufficiali di Inter-Monaco (vedi distinte). Alla lista degli assenti, quindi degli esclusi in casa Inter, si aggiunge anche il giovane Cesare Casadei, co-protagonista di un’operazione di mercato. Il centrocampista classe 2003 è la contropartita tecnica scelta e gradita dal Torino per concludere una trattativa caldissima. Quella che porterà a Milano il difensore classe ’97 Gleison Bremer (vedi video). L’esclusione di Casadei da Inter-Monaco è l’ennesima conferma che il centrale brasiliano è sempre più vicino a vestire i colori nerazzurri? Probabilmente sì. E l’Inter, giustamente, non prende rischi inutili. Per completezza di informazione, alla lista dei convocati di Simone Inzaghi mancano anche altri giovani campioni d’Italia con l’Inter Under-19. Ed è presente il solo Alessandro Fontanarosa, ottimo da titolare sul centro-sinistra della difesa contro il Lugano. Ma Casadei è l’unico sicuro di non restare come “fuoriquota” nel Campionato Primavera 1: la Serie A lo aspetta… ma non con l’Inter, per ora. L’Inter aspetta Bremer, invece. Decolla l’operazione di mercato sull’asse Inter-Torino?