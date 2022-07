Inter-Monaco, formazioni ufficiali: Inzaghi lancia subito Dimarco e Gagliardini

Inter-Monaco tra poco in campo. Fischio d’inizio alle ore 20:30 presso lo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. Si tratta della seconda amichevole estiva stagionale per la squadra di Simone Inzaghi dopo la vittoria della Lugano Supercup. Tornano in campo Federico Dimarco e Roberto Gagliardini, subito titolari. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Monaco

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 36 Darmian, 33 D’Ambrosio, 32 F. Dimarco; 12 Bellanova, 5 Gagliardini, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 2 Dumfries, 6 de Vrij, 9 Dzeko, 11 J. Correa, 15 Lazaro, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 42 Agoumé, 47 Fontanarosa, 77 Brozovic, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter-Monaco, formazioni ufficiali: le scelte di Clement

MONACO (3-4-2-1): 16 Nubel; 6 Disasi, 3 Maripan, 5 Badiashile; 2 Vanderson, 36 Matazo, 19 Y. Fofana, 12 Caio Henrique; 17 Golovin, 31 Volland; 10 Ben Yedder (C).

A disposizione: Didillon, Lianard; 7 Gelson Martins, 11 Jean Lucas, 14 Jakobs, 18 Minamino, 21 Akliouche, 26 Aguilar, 28 Pelé, 29 Lemarechal, 34 Matsima, 43 Marcelin, E. Diop, Magassa.

Allenatore: Philippe Clement

