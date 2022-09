L’Inter under 19 di Cristian Chivu ha pareggiato la prima partita di Youth League per 2-2 contro i pari età del Bayern Monaco. Grande rimonta da 0-2 a 2-2 dei campioni d’Italia in carica (vedi tabellino). Ottima prova dei due giocatori andati in rete Valentin Carboni e Dennis Curatolo (vedi pagelle). Di seguito il video con gli highlights di Inter-Bayern Monaco di Youth League.

Fonte: Canale YouTube dell’Inter.