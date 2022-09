Cassano: «All’Inter tante critiche ma il Bayern Monaco fa un altro sport!»

Antonio Cassano è andato controcorrente rispetto alle critiche nei confronti dell’Inter per la sconfitta in Champions League col Bayern Monaco. Nerazzurri giustificati

CHAMPIONS LEAGUE − Cassano analizza le gare delle due italiane di ieri: «Strepitosa partita del Napoli, il suo allenatore è geniale e fenomenale nonostante alleni una squadra normale come il Napoli. Liverpool impacchettato. Klopp ha dato i meriti a Spalletti, calcio europeo. Inter-Bayern Monaco? Tante critiche a giocatori e Simone Inzaghi ma il Bayern Monaco fa uno sport diverso dall’Inter. I nerazzurri non hanno giocato bene ma i bavaresi sono tra le tre squadre più forti in Europa. Ha fatto quello che poteva». Le sue parole sul suo account Instagram.