Inter-Bayern Monaco U19, le pagelle: Curatolo 7! Male Calligaris e Fontanarosa

Inter- Bayern Monaco, valida per la prima giornata della UEFA Youth League, termina 2-2 (vedi tabellino) La squadra di Chivu pareggia all’esordio, grazie a una bella reazione nella ripresa. E soprattutto grazie ai gol di Valentin Carboni e Curatolo, il migliore in campo. Male la difesa guidata da Fontanarosa, a partire dall’estremo difensore Calligaris. Di seguito le pagelle di Inter-Bayern Monaco di UEFA Youth League

ALESSANDRO CALLIGARIS 4,5 – Sul primo gol dei tedeschi non ha colpe. Ma l’errore sul raddoppio dei bavaresi è da matita rossa: il tiro non è imprendibile, tanto che riesce a toccare il pallone, che però finisce ugualmente in rete. Il peggiore.

Inter-Bayern Monacoe U19, pagelle – DIFESA

MATTIA ZANOTTI 5,5 – Sbaglia l’intervento sul primo gol del Bayern. Per il resto non commette sbavature e davanti offre il suo contributo, tanto che è lui a innescare il primo gol nerazzurro, servendo Martini in profondità.

FRANCESCO STANTE 6 – Unico della retroguardia nerazzurra a non commettere sbavature. L’attacco avversario lo mette in difficoltà ma se la cava bene.

ALESSANDRO FONTANAROSA 5 – Un’altra prestazione sottotono, condita dal fallo che causa il rigore per il Bayern. Appare indeciso in molte scelte, come testimoniato da una punizione nella propria metà-campo battuta in maniera molto lenta. In affanno fino al momento all’uscita dal campo.

– Dal 54′ GIACOMO STABILE 6 – Nel secondo tempo il Bayern attacca raramente, per cui non è molto impegnato. Riesce a comunque a tenere bene e non sbaglia praticamente nulla.

NICOLÒ PERIN 5,5 – Il tunnel subito in occasione del gol dello 0-2 ricorda quello subìto da Fontanarosa nel match di campionato contro il Torino. Difensivamente fa davvero fatica. E davanti non crea grossi pericoli.

Inter-Bayern Monaco U19, pagelle – CENTROCAMPO

JACOPO MARTINI 5,5 – Tolto il bell’assist per Carboni, la sua prestazione è negativa. Tanti errori in fase di possesso e un po’ di pigrizia in fase difensiva.

– Dal 70′ SILAS ANDERSEN 6 – Da segnalare un bel recupero difensivo e la sensazione che, dal suo ingresso in campo, l’Inter riesca a prendere più iniziativa e a dominare il gioco.

ALEKSANDAR STANKOVIC 5,5 – Il numero 4 nerazzurro soffre tantissimo il dinamismo del centrocampo avversario. Ci mette tanta gamba e voglia, ma non riesce a emergere e a prendere in mano il pallino del gioco.

– Dal 79′ ISSIAKA KAMATE 6 – Entra un po’ tardi e non riesce a imporre totalmente il suo fisico. Nonostante ciò, crea apprensione alla retroguardia tedesca.

LUCA DI MAGGIO 5,5 – Esattamente come i compagni di reparto, non riesce a trovare spazi e fatica in entrambe le fasi. Unico del centrocampo titolare a giocare fino al 90′, nel secondo tempo sfrutta la stanchezza degli avversari per rendersi utile.

VALENTIN CARBONI 6,5 – Il numero 10 nerazzurro si conferma uno dei migliori di questo inizio stagione. Unica presenza offensiva consistente nel primo tempo, e addirittura ripiega per aiutare i compagni. Firma il gol del 1-2 che dà il via alla rimonta nerazzurra.

NIKOLA ILIEV 5,5 – Fa fatica a creare pericoli. Non riesce a esprimere il suo potenziale, anche a causa della difesa ben schierata del Bayern. Nella ripresa ha due spunti interessanti, ma è troppo poco per un giocatore del suo potenziale.

– Dal 54′ ENOCH OWUSU 5,5 – Ingresso abbastanza evanescente da parte dell’attaccante nerazzurro. Dovrebbe dare una scossa, ma il suo contributo offensivo è pressoché inesistente.

Inter-Bayern Monaco U19, pagelle – ATTACCO

PIO ESPOSITO 5 – Prova a giocare di sponda, approfittando dei movimenti di Carboni e Iliev. Sbaglia però spesso, e anche con il pallone tra i piedi non riesce a rendersi pericoloso.

– Dal 70′ DENNIS CURATOLO 7 – Una furia. Entra e pareggia la partita. Poi ha un’altra bella occasione per segnare il gol del 3-2. Ci mette voglia e grinta, attributi che prima del suo ingresso in campo erano praticamente assenti. Il migliore.

Il voto dalla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 6 – Se nel primo tempo la squadra subisce senza offendere, nella ripresa i nerazzurri diventano più intraprendenti e riescono a rimontare il Bayern Monaco. Ottima scelta l’ingresso di Curatolo, che regala il pareggio e il primo punto nel girone.