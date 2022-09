FOTO − Gosens si scusa e promette: «Tifosi Inter, ci rifaremo sabato!»

Gosens è ritornato titolare ieri sera con la maglia dell’Inter. Non succedeva dalla prima giornata col Lecce. In Inter-Bayern Monaco ha giocato tutti e 90 i minuti della gara di Champions League

RIALZARE LA TESTA − Robin Gosens ha ritrovato la maglia da titolare in una serata amara per l’Inter. Ieri sera contro il Bayern Monaco è arrivata la seconda sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League. Robin Gosens ha chiesto scusa ai tifosi nerazzurri per l’inizio deludente di stagione dell’intera squadra. Promette però un altro risultato in vista del Torino. Il suo post su Instagram.

La determinazione di Gosens in vista della gara di campionato.