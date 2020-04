VIDEO – Inter-Barcellona, il capolavoro fa 10 anni: riecco la partita perfetta

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 20 aprile 2010. È il capolavoro che inizia a rendere possibile il Triplete: steso il Barcellona con un memorabile 3-1, decisivo poi per andare in finale di Champions League.



LA PERFEZIONE – Dieci anni fa l’Inter batteva 3-1 il Barcellona nell’andata delle semifinali di Champions League 2009-2010. Le due squadre tornano a sfidarsi a cinque mesi di distanza dal doppio incrocio nella fase a gironi, dove i nerazzurri non erano mai riusciti a segnare (0-0 in casa, 2-0 al Camp Nou). Stavolta però è tutta un’altra storia: diventa una delle serate simbolo dell’Inter del Triplete. I blaugrana vanno anche in vantaggio con Pedro, al 19′, ma la reazione della squadra allenata da José Mourinho è fenomenale. Alla mezz’ora pareggia Wesley Sneijder, al termine di un’azione corale palla a terra che disorienta la difesa catalana. Al 48′ il sorpasso: lancio sulla destra per Diego Milito che tocca verso Douglas Maicon, controllo splendido e tocco di punta a superare Víctor Valdés per far esplodere il Meazza. Non è finita, perché al 61′ su cross dell’ex Samuel Eto’o Sneijder di testa serve l’assist impossibile da sbagliare per Diego Milito, che fa 3-1. I nerazzurri resistono e mantengono il doppio vantaggio, con alcune grandi parate di Julio César e un salvataggio strepitoso di Lucio su Gerard Piqué. È un punteggio che servirà tantissimo in vista del ritorno al Camp Nou. Di seguito il video di Inter-Barcellona dall’account YouTube “WebManiaForum”.