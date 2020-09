VIDEO – Ibrahimovic abbatte l’Empoli: doppietta e 0-2 Inter

Zlatan Ibrahimovic Empoli-Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 1° settembre 2007. Alla seconda di campionato, i nerazzurri abbattono l’Empoli con una doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Ecco gli highlights della partita.

CONTROLLO – Empoli-Inter del 1° settembre 2007 è una gara controllata dai nerazzurri, con qualche rischio più del previsto. Gli uomini di Roberto Mancini, campioni d’Italia in carica, vengono da un pareggio casalingo con l’Udinese alla prima assoluta. Urge trovare quanto prima i tre punti, le critiche sono già dietro l’angolo. Ci pensa – tanto per cambiare – Zlatan Ibrahimovic, problem solver dell’Inter all’epoca. Al 14′ del primo tempo Maicon scherza col terzino sinistro dell’Empoli: tenta il dribbling, poi prende tempo, finché non rientra sul sinistro per buttarla in mezzo. Sul secondo palo è appostato proprio lo svedese, che con un allungo da arti marziali tocca la palla e la fa passare sotto alle gambe del portiere. Un vantaggio che indirizza la gara, ma che non fa demordere i padroni di casa. L’Empoli spinge, rendendosi molte volte pericoloso dalle parti di Julio Cesar. Per chiudere la gara servirà ancora lo zampino del numero 8 svedese. All’83’ riceve palla da Cesar in mezzo all’area, e destinare il piattone oltre alla linea di porta è gioco da ragazzi. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights della gara: