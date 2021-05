VIDEO – Hakimi, gesto tecnico spettacolare in allenamento: «Motore»

L’Inter ha pubblicato il video di un bel gol in allenamento da parte dell’esterno marocchino Achraf Hakimi: il post del club nerazzurro.

FILMATO – Achraf Hakimi stupisce non solo in campo, ma anche nel corso di una partitella nel corso di una seduta di allenamento. L’esterno marocchino ha segnato uno splendido gol segnandolo con una bella rovesciata commentata così su Twitter dall’Inter che ha pubblicato il video della rete. “🏎️ | MOTORE @AchrafHakimi non si ferma mai! #IMInter #training“.