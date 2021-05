Inter-Juventus in Supercoppa Italiana: l’importanza di chiamarsi Veron

Inter-Juventus non sarà mai una partita come le altre, a prescindere dalle polemiche e dai trofei in palio. Ma se di mezzo c’è la Supercoppa Italiana, guai a sottovalutarne l’importanza. Lo sa bene chi ha ancora oggi negli occhi l’esultanza di Veron e cosa ha significato per l’Inter

SUPER FINALE – L’unica certezza della stagione calcistica italiana 2021/22 al momento è la Supercoppa Italiana (vedi articolo). In attesa di capire come, dove e quando si giocherà, l’Inter che ha trionfato in Serie A sa che dovrà sfidare la Juventus, che a Reggio Emilia ha alzato al cielo la Coppa Italia (vedi video). Più di una finalissima, più di un Derby d’Italia. Inter-Juventus di Supercoppa Italiana sarà l’ennesima occasione per la resa dei conti, sul rettangolo verde, tra il mondo nerazzurro e quello bianconero. E non importa chi – tra allenatori e calciatori – la giocherà, la prossima partita Inter-Juventus è a priori la sfida delle sfide. Può valere (anche) l’apertura di un ciclo.

CHIAMARSI VERON – L’ultima e unica volta che Inter e Juventus si sono sfidate in Supercoppa Italiana, a ruoli invertiti, era il 20 agosto 2005. A distanza di un anno è successo di tutto, dopo cinque anni addirittura di più. E dopo sedici anni si ritorna in campo, l’una contro l’altra. A Torino lo 0-1 firmato Juan Sebastian Veron ai supplementari è stato solo uno spoiler dell’imminente cambio di gerarchie nel calcio italiano. Il bellissimo gol di Veron, con esultanza annessa, ancora oggi viene ricordato come rete della liberazione. Liberazione da un peso. E da un avversario/nemico che non sembrava potesse essere battuto, in Italia. Un gol importante, storico, vincente. Che ha reso Veron un simbolo interista in eterno, pur essendo arrivato a Milano a fine carriera e andato via in altrettanto silenzio. Lasciando il meglio a chi sarebbe arrivato dopo di lui. Mai come ora l’Inter ha bisogno di un altro Veron in Supercoppa Italiana. Non è solo un trofeo.