VIDEO – Gravina a San Siro: «2032 sbocco per i nuovi impianti! A Milano…»

Gravina torna sul tema infrastrutture sportive. E lo fa da San Siro, attuale casa dell’Inter e del Milan in attesa di novità sul nuovo impianto calcistico per le due società milanesi. Il Presidente della FIGC si dice preoccupato per le tempistiche in Italia ma vede in EURO 2032 un possibile faro risolutivo. Di seguito il video con un estratto delle dichiarazioni di Gravina

NUOVI STADI ITALIA – La lentezza italiana nella costruzione di nuovi impianti sportivi preoccupa il Presidente Gabriele Gravina, che prova a vedere una luce in mezzo allo stallo degli ultimi anni. La speranza in casa FIGC è legata alla candidatura in vista di EURO 2032, che potrebbe sbloccare la situazione. Ricordiamo che il progetto “Nuovo Stadio Milano“, ad esempio, in ogni caso sarebbe previsto dopo i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 (vedi focus). Pertanto, le tempistiche ipotizzate da Gravina sono coerenti anche con i progetti di Inter e Milan, per quanto riguarda il nuovo impianto a San Siro (o altrove…). Tra dieci anni vedremo nuovi stadi grazie agli Europei in Italia?

