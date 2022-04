Sabatini: «Colpa di Radu, ma anche di altri due! Inter, trucchetto non bello»

Sabatini intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva ha detto la sua riguardo l’errore in Bologna-Inter, ma anche della continua richiesta di rinvio della partita da parte della società nerazzurra.

ERRORE DA DIVIDERE – Sandro Sabatini torna a parlare di Bologna-Inter e lo fa dividendo le colpe di quanto successo: «La colpa è di Ionut Radu, ma anche di Ivan Perisic perché il fallo laterale si batte in avanti e non dietro. La colpa è anche di Stefan de Vrij perché deve assumersi la responsabilità di giocare la palla con i piedi. Il gol di fatto lo segna Sansone, ma su Sansone de Vrij fa scorrere il pallone e deve anche preoccuparsi di schermare Sansone. L’Inter quest’anno è la squadra meglio attrezzata anche più della Juventus con tutti gli effettivi, anche perché non ha avuto infortuni».

CONTINUO RINVIO – Il giornalista conclude parlando del continuo rinvio di Bologna-Inter: «Questo tentare di rinviare la partita con il Bologna sfruttando l’ultima data l’ho trovato un trucchetto non molto bello da parte dell’Inter, ma anche delle altre società».