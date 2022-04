Udinese-Inter, Inzaghi recupera Vidal ma il favorito è un altro – SM

In vista di Udinese-Inter, Simone Inzaghi dovrà far fronte all’assenza di Hakan Calhanoglu per squalifica. Anche secondo Sportmediaset, nonostante il recupero di Arturo Vidal, il favorito resta comunque un altro.

A CENTROCAMPO – Per Udinese-Inter, sfida in programma domenica 1 maggio alle 18, tornerà disponibile Arturo Vidal (e anche Felipe Caicedo per quanto riguarda l’attacco), ma anche secondo Sportmediaset nonostante ciò il favorito resta Roberto Gagliardini, anche su Matìas Vecino. Gosens, invece, quasi certamente non sarà rischiato. Sulla fascia sinistra spazio al solito Ivan Perisic, mentre dalla parte opposta agirà ancora Denzel Dumfries. Marcelo Brozovic e Nicolò Barella saranno regolarmente impiegati.

Fonte: Sportmediaset