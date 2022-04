Milano Cortina 2026 inizia dove Inter e Milan hanno deciso di finire: messaggio chiaro?

Milano Cortina 2026 è ancora lontanissima ma non sembrano esserci dubbi sul luogo della cerimonia di apertura. Ciò che sembra ancora più lontano oggi è la costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan, che vanno avanti con un progetto condiviso ma non proprio da tutte le parti coinvolte. E San Siro è già prenotato per le prossime Olimpiadi Invernali

PIANI DIVERSI – L’attesa per i XXV Giochi Olimpici Invernali è già tanta. Bisogna attenderà ancora un po’, visto che si parla di Milano Cortina 2026, in programma a febbraio dello stesso anno. L’unica certezza al momento è dove si terrà la cerimonia di apertura delle prossime Olimpiadi Invernali in Italia. A Milano, sì. Presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, l’impianto calcistico più discusso delle ultime settimane. Proprio lì, dove Inter e Milan hanno deciso di costruire il nuovo distretto sportivo con lo stadio del futuro al posto di quello attuale. Il “Nuovo Stadio Milano” non vedrà la prima pietra in tempi brevi. Ammesso che la vedrà mai, dal momento che esiste un piano B preso in considerazione sia dall’Amministratore Delegato Corporate nerazzurro Alessandro Antonello (vedi dichiarazioni) sia dal Presidente rossonero Paolo Scaroni (vedi dichiarazioni). Di certo il Comune di Milano, insieme al CONI e a tutta l’organizzazione di Milano Cortina 2026, ha le idee chiare. E il messaggio, che vale solo come conferma, oggi risuona più netto che mai. La conferma in un post social: “La Scala del Calcio: il miglior teatro per presentare a tutto il mondo l’inizio del nostro meraviglioso viaggio chiamato Milano Cortina 2026. Quanto sarà bello vedere i colori Olimpici a San Siro?”. E come dire il contrario…

🇮🇹 La Scala del Calcio: il miglior teatro per presentare a tutto il mondo l’inizio del nostro meraviglioso viaggio chiamato #MilanoCortina2026. Quanto sarà bello vedere i colori Olimpici a #SanSiro? 💙💛🖤💚❤️ pic.twitter.com/tNj1O0cp9l — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) April 13, 2022

Questo il post pubblicato dall’account ufficiale di Milano Cortina 2026 su Twitter (@milanocortina26).