VIDEO – Gol più bello dell’Inter a ottobre 2020: ecco i risultati!

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Con un sondaggio (che potete consultare qui), abbiamo chiesto ai lettori di votare il gol più bello dell’Inter del mese di ottobre 2020. I candidati erano la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, accompagnati poi da Marcelo Brozovic. Ecco il gol più bello, secondo i lettori di Inter-News!

THE WINNER IS – Il gol più bello dell’Inter a ottobre 2020, secondo i voti dei lettori di Inter-News, è quello siglato da Romelu Lukaku in casa del Genoa. Una rete che, per rifinitura, è molto simile a quella con cui, sempre il belga, chiuse lo 0-3 contro i rossoblu dello scorso 25 luglio. Ma stavolta il numero 9 non arriva al gol dopo una fuga di oltre 40 metri. Al 64′ i nerazzurri sviluppano un’azione in verticale, con Nicolò Barella tessitore di gioco. L’italiano scambia velocemente sulla trequarti con Lukaku, e i due innescano una danza perfetta che disorienta la difesa genoana. Mentre prova ad accentrarsi, Barella vede il corridoio e serve il filtrante sulla corsa per Lukaku. Il belga insegue la palla in area e con lo stop salta secco Goldaniga: è poi un gioco da ragazzi far partire la bordata mancina verso il palo più lontano. Ecco il video del gol con cui Big Rom porta in vantaggio l’Inter a Genova:

RISULTATI – Lukaku vince il sondaggio sulla rete dell’Inter più bella di ottobre 2020 con un autentico plebiscito nerazzurro. Infatti Big Rom ottiene il premio con l’80% dei voti totali. Gli altri due partecipanti devono quindi accontentarsi delle briciole. Il gol con cui Lautaro Martinez porta in vantaggio i nerazzurri contro la Lazio (e che inaugura il mese di ottobre) ottiene il 10% delle preferenze. E la stessa percentuale è quella che premia anche la rete di Marcelo Brozovic, che accorcia il risultato contro il Parma.