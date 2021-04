VIDEO – Genoa-Spezia 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Spezia, anticipo della trentatreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



DERBY SALVEZZA – Genoa-Spezia 2-0 nell’anticipo della trentatreesima giornata di Serie A. Il Genoa chiude i conti per la permanenza nella massima serie, con una rincorsa iniziata all’andata con l’arrivo di Davide Ballardini. Ivan Provedel, migliore in campo contro l’Inter, oggi non ha certo un pomeriggio facile e rischia di regalare un gol a Mattia Destro, che però si incarta dopo che il portiere dello Spezia era scivolato prima di un rinvio. Al 28′ segnerebbe invece Goran Pandev, ma proprio Destro colpisce in faccia l’estremo difensore avversario e il VAR annulla. Tutto buono invece al 62′, quando su tiro di Davide Zappacosta (il migliore in campo) Provedel respinge malissimo e Gianluca Scamacca appena entrato mette dentro a porta vuota. All’86’ il raddoppio di un altro subentrato, Eldor Shomurodov, che su lancio di Kevin Strootman parte in solitaria e raddoppia piazzando un bel destro. Con otto punti di vantaggio sulla terzultima per il Genoa ormai è fatta. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.