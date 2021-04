Parma-Crotone, grandinata di gol! 3-4 e Simy supera un ex Inter

Termina con un pirotecnico 3-4 Parma-Crotone, sfida della trentaquattresima giornata di Serie A con due squadre che non hanno ormai più nulla da chiedere al campionato. Con una doppietta, Simy Nwankwo supera i gol segnati dall’ex Inter Obafemi Martins in campionato.

GOLEADA – Nessun momento sicuramente per annoiarsi durante Parma-Crotone, sfida terminata con il punteggio di 3-4. Ad andare in vantaggio sono gli ospiti, con la rete di Lisandro Magallan, alla quale risponde Hernani al 29′. Nel finale del primo tempo, però, i calabresi prendono il largo prima con la rete al 42′ di Simy Nwankwo, poi con la rete di Ounas nel recupero. Giochi chiusi? Niente affatto. Al rientro dagli spogliatoi gli emiliani trovano la reazione e accorciano al 49′ con la rete di Gervinho, per poi trovare anche il gol del pareggio al 54′ con Valentin Mihaila. Sul 3-3 il Crotone continua a spingere e al 69′ arriva il calcio di rigore: Simy si presenta sul dischetto e segna il suo 19esimo gol in questa Serie A, superando anche ufficialmente l’ex Inter Obafemi Martins per gol segnati in campionato. La squadra di Serse Cosmi per la prima volta in questo campionato vince in trasferta ed evita, almeno per questa giornata, la retrocessione matematica in Serie B.