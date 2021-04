Romelu Lukaku guiderà l’attacco dell’Inter contro il Verona, nella sfida di domani (ore 15.00). Il belga ha un tabù da infrangere contro i veneti.

SENZA GOL – Romelu Lukaku è a secco da tre gare con la maglia dell’Inter. Il belga vive un momentaneo periodo di appannamento, che non preoccupa in realtà nessuno. Infatti a impedire il gol non è tanto la forma fisica, quanto più la sfortuna. Contro il Napoli il numero 9 coglie un palo, e contro lo Spezia segnerebbe anche, ma il fuorigioco vanifica tutto. Big Rom rimane così fermo a quota 21 gol in campionato, ma ha ancora sei gare per superare il record dello scorso anno (si fermò a 23).

TABÙ DA ROMPERE – Per Lukaku sarà doppiamente importante tornare a segnare, contro il Verona. I gialloblu sono infatti una delle uniche tre squadre italiane contro cui il belga non ha ancora timbrato il cartellino. Pur avendo giocato per intero la sfida di andata di quest’anno e 166 minuti nel doppio confronto dell’anno scorso, il suo nome non compare mai nei tabellini. Solo contro Atalanta e Juventus ha giocato più minuti senza trovare la via del gol. Per Big Rom le motivazioni non mancheranno.