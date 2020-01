VIDEO – Genoa-Sassuolo 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Genoa-Sassuolo, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



RISCATTO FRA TANTE POLEMICHE – Genoa-Sassuolo 2-1 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Il Genoa inizia l’anno col piede giusto. Batte il Sassuolo e abbandona l’ultimo posto in classifica, cominciando la rincorsa verso la salvezza. Davide Nicola debutta in panchina coi rossoblù e lancia solo uno dei tre nuovi acquisti, Mattia Perin, ma è il capitano Domenico Criscito a sbloccare. Lo fa al 29’, trasformando un rigore però concesso per quello che dalle immagini sembra essere un plateale tuffo di Antonio Sanabria. Il presunto fallo lo commette Pedro Obiang, che si riscatta quattro minuti dopo con un tiro deviato da Peter Ankersen valso il pareggio, su azione dove i giocatori del Sassuolo toccano il pallone ben sette volte in area di rigore. A un quarto d’ora dal termine segnerebbe Filip Djuricic, ma sul rimpallo con Criscito che gli fa stoppare il pallone sfiora di mano: VAR annulla. Decisione questa inevitabile, visto il regolamento in vigore: non si può segnare su azione viziata da un tocco di mano, anche se casuale. All’86’ però il Genoa va in contropiede, palla dentro per Goran Pandev che anticipa Andrea Consigli, il quale tocca, ma in caduta il macedone riesce lo stesso a segnare di testa. Gol rocambolesco e molto contestato, perché nasce da un intervento molto discutibile di Criscito su Domenico Berardi, rimasto due minuti dolorante. Episodio che manda su tutte le furie il Sassuolo, con Berardi espulso a fine partita per proteste. Rossoblù che stoppano la contestazione iniziale dei tifosi. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.