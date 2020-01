VIDEO – SPAL-Verona 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

SPAL-Verona, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.



TRIONFO IN TRASFERTA – SPAL-Verona 0-2 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Il Verona travolge la SPAL a domicilio, con un punteggio pure stretto per la differenza di valori in campo. Subito occasione per Amir Rrahmani, ma Etrit Berisha compie il primo di tanti interventi per evitare un passivo pesante. Al 14’ bella iniziativa di Darko Lazovic, il cui cross pesca sul secondo palo Giampaolo Pazzini: colpo di testa vincente, secondo gol consecutivo. La SPAL non riesce a controbattere, anzi dopo trentotto minuti resta pure in dieci per un fallaccio di Nenad Tomovic su Marco Davide Faraoni, punito col rosso diretto dall’arbitro. Nella ripresa il Verona fa valere la maggiore qualità e la superiorità numerica, ma fallisce una marea di occasioni. I vari Pazzini, Mattia Zaccagni, Rrahmani e Valerio Verre, fra miracoli di Berisha e sprechi, non riescono a trovare il raddoppio. Chi ci riesce è il subentrato Mariusz Stepinski, altra mossa dalla panchina di Ivan Juric dopo le tre col Torino, che all’84’ ribadisce in rete una grande azione di Lazovic al solito respinta da Berisha. Verona che sale a ventidue punti, otto in più del Brescia terzultimo e con una partita in meno. La SPAL è invece a -3 dalla salvezza, e servirà una grossa mano dal mercato per salvarsi. Di seguito il video con la sintesi di SPAL-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.