Napoli-Inter apre il 2020, per interrompere una doppia striscia negativa

Napoli-Inter è il debutto ufficiale nel 2020 per entrambe le squadre. Il posticipo del San Paolo è il big match della diciottesima giornata di Serie A, questa sera alle ore 20.45 tanto in palio per tutte e due, coi nerazzurri che però si giocano il primato e hanno da stoppare le statistiche.

BASTA RICORDI – 18 ottobre 1997, Napoli-Inter 0-2. Sembrava un semplice anticipo del sabato di inizio stagione, invece a oggi è ancora l’ultimo successo dell’Inter in Serie A al San Paolo. È passato troppo tempo, è l’ora di rinfrescare le statistiche e dare un altro segnale alle avversarie. La Lazio ha già vinto ieri, per l’ennesima volta nel recupero, la Juventus giocherà alle 15 contro un Cagliari rimaneggiato. Il campionato non aspetta, i quarantadue punti delle precedenti diciassette giornate sono tantissimi ma bisogna aumentarli prima ancora che finisca il girone d’andata. E non sarà facile, perché storicamente a gennaio l’Inter fatica: non vince in campionato nel primo mese dell’anno dal 2017.

I RECUPERI – Per riuscire a interrompere la doppia striscia negativa, finalmente, Antonio Conte non ha più a che fare con l’emergenza. Stefano Sensi, che si era già visto col Genoa nel finale, potrebbe tornare titolare tre mesi dopo, in panchina si rivedono Nicolò Barella e Alexis Sanchez. Vero che durante la sosta si è infortunato Danilo D’Ambrosio, ma con Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez di rientro dalla squalifica la situazione è confortante. Di contro il Napoli, che pure ha chiuso l’anno vincendo all’ultimo col Sassuolo, è alle prese con tanti assenti. Gennaro Gattuso deve rinunciare a tre big (vedi articolo), con la difesa ai minimi termini. Un vantaggio da sfruttare. Su Inter-News.it lungo tutto l’arco della giornata verranno pubblicate le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19 inizierà l’avvicinamento vero e proprio a Napoli-Inter con le interviste e le formazioni ufficiali prima del live della partita, visibile su Sky Sport.