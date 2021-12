VIDEO – Genoa-Salernitana 1-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Genoa-Salernitana, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



LA PRIMA VOLTA – Genoa-Salernitana 1-0 nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. A un mese dal suo insediamento Andriy Shevchenko riesce a vincere la sua prima partita da allenatore del Genoa. Contro la Salernitana i liguri partono forte, con Francesco Di Tacchio costretto subito a salvare su Daniele Portanova nell’area piccola. Poi però crescono i campani, tanto che Adrian Semper al 38′ deve esibirsi in un doppio intervento per negare lo 0-1 a Milan Djuric nella stessa azione. Il centravanti aveva segnato nel match di campionato, finito a sua volta 1-0 ma per i granata. Caleb Ekuban a inizio ripresa ha la palla buona per sbloccare la partita, ma spreca con una conclusione sul fondo. Stefano Colantuono a metà secondo tempo fa qualche cambio, fra cui Simy, per provare a vincerla. A segnare è invece il Genoa, al 76′ con cross di Yayah Kallon per la deviazione di testa di Ekuban, favorito anche da un successivo tocco di Di Tacchio. Il centrocampista della Salernitana, peraltro, si era opposto di mano: non fosse stato rigore sarebbe stato corner. Shevchenko ritrova il Milan, che sfiderà il Genoa agli ottavi di Coppa Italia.

Video con gli highlights di Genoa-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.