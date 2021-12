Colantuono: «Salernitana propositiva ma non so se basterà contro l’Inter!»

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana – prossima avversaria dell’Inter in campionato – su Sportmediaset ha parlato delle difficoltà della squadra.

ORA L’INTER – Colantuono dopo la partita persa in Coppa Italia con il Genoa parla delle difficoltà della squadra facendo riferimento alla prossima sfida di campionato contro l’Inter in programma venerdì: «Eravamo ultimi anche quando sono arrivato, la squadra è stata costruita in ritardo per i noti problemi relativi al trust. Già il campionato ti porta ad affrontare squadre come Inter, Juventus, Milan e Napoli, ma i ragazzi stanno interpretando tutto nel migliore dei modi imbattendosi anche in una miriade di infortuni. Ho visto una buonissima Salernitana, abbiamo costruito diverse occasioni senza riuscire a buttarla dentro. Vincere e passare il turno avrebbe restituito un minimo di serenità, ma l’atteggiamento propositivo lascia ben sperare. Certo, ora affrontiamo l’Inter e non sappiamo se basterà per ottenere un risultato positivo. Guardiamo avanti e proviamo a non mollare, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni».

Fonte: Sportmediaset