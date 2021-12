Onana, tutto sotto controllo: tra qualche giorno l’accordo con l’Inter – TS

Onana-Inter, la trattativa va avanti senza nessun problema nonostante le dichiarazioni del portiere (vedi articolo). L’edizione odierna di TuttoSport rassicura per quanto riguarda l’operazione in entrata per i nerazzurri. L’agente del portiere camerunese la prossima settimana incontrerà la società nerazzurra.

VERSO LA CHIUSURA – Nonostante le dichiarazioni ieri di Andre Onana, l’edizione odierna di TuttoSport è convinta che l’affare con l’Inter si farà. La prossima settimana, Alberto Botines, procuratore dello stesso Onana, sarà in Italia. Precisamente dopo martedì, dopo aver incontrato la Roma per Pau Lopez e Deulofeu (suo assistito) a Udine. Tra qualche giorno verranno limati dunque gli ultimi dettagli tra i nerazzurri e l’agente del portiere.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna