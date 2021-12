Inter Primavera, workshop sull’integrità. Chivu: «Match-fixing da fermare»

In casa Inter Primavera si è tenuto un incontro legato alla lotta al fenomeno del match-fixing. Nel corso del workshop ha preso la parola l’allenatore Chivu, sottolineando l’importanza dell’integrità nel calcio.

L’ESEMPIO – Per l’Inter Primavera momento di formazione, legato al workshop sull’integrità sportiva. Si tratta di un evento promosso dalla Lega Serie A, in collaborazione con Sportradar AG e Istituto per il Credito Sportivo. Ha come obiettivo informare ed educare i giovani atleti su tematiche di fondamentale importanza per il regolare svolgimento delle competizioni sportive. Su questo si è espresso Cristian Chivu: «Il match-fixing è un fenomeno che va combattuto e fermato. Organizzare questi incontri è di fondamentale importanza per i ragazzi: in questo modo possono avere tutti gli strumenti per conoscere e arginare questo tipo di situazioni».