VIDEO – Genoa-Juventus 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Cristiano Ronaldo Juventus-Sampdoria

Genoa-Juventus, posticipo pomeridiano dell’undicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi di Ferraris.



VITTORIA DI RIGORE – Genoa-Juventus 1-3 nel posticipo pomeridiano dell’undicesima giornata di Serie A. La Juventus va a quota quattro rigori in cinque giorni, dopo quelli di Barcellona, per avere la meglio di un Genoa rivedibile. Succede poco nel primo tempo, con un gol annullato in avvio ad Adrien Rabiot che segna di mano. È invece tutto buono al 57′ quando Paulo Dybala si libera per il sinistro e trova lo spazio giusto per trafiggere Mattia Perin. Per l’argentino si tratta del primo centro in questo campionato. A sorpresa il Genoa pareggia appena quattro minuti dopo, con un’azione tutta imbastita da ex bianconeri: Luca Pellegrini scambia con Marko Pjaca e crossa sul secondo palo, dove trova il piatto destro di Stefano Sturaro. A un quarto d’ora dal termine ingenuo Nicolò Rovella, che entra in scivolata e tocca col ginocchio Juan Guillermo Cuadrado che non aspettava altro: calcio di rigore. Dal dischetto trasforma Cristiano Ronaldo con una battuta centrale. Undici minuti dopo altro tiro dal dischetto, su erroraccio di Pellegrini che con un passaggio centrale regala palla ad Alvaro Morata, abbattuto da Perin. Esecuzione in fotocopia di Cristiano Ronaldo e il portoghese aggancia Zlatan Ibrahimovic a quota dieci in testa alla classifica cannonieri. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.