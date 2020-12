Pazzini: “Lukaku? Ecco quando cominciano le difficoltà per lui e per l’Inter”

Giampaolo Pazzini Verona

Pazzini di recente ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato (vedi articolo). L’ormai ex attaccante dell’Inter, in nerazzurro da gennaio 2011 ad agosto 2012, parla di Lukaku e di quali sono i limiti su cui il belga può e deve ancora migliorare.

DI PUNTA – Giampaolo Pazzini parla di chi ora ha il suo stesso ruolo nell’Inter: «Io penso che Romelu Lukaku sia un giocatore forte. Secondo me riesce a esprimere le sue qualità quando viene anche servito a dovere. Non si può pretendere che Lukaku debba venire a prendere palla: deve essere servito bene e negli ultimi trenta metri. Allora riesce a giocare da pivot e bene: così l’Inter riesce a giocare bene. Quando trova delle difese che chiudono le linee di passaggio se gli vieti di trovare il passaggio a Lukaku cominciano le difficoltà per lui e per l’Inter».