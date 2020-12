VIDEO – Bologna-Roma 1-5, Serie A: gol e highlights della partita

Photo 200912490

Bologna-Roma, match dell’undicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-5: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



TUTTO IN UN TEMPO – Bologna-Roma 1-5 nell’undicesima giornata di Serie A. Bastano quarantaquattro minuti per definire la partita del Dall’Ara: cinquina della Roma e Bologna nel baratro. Il pomeriggio da incubo dei rossoblù comincia dopo cinque minuti, quando Leonardo Spinazzola crossa per Edin Dzeko che dovrebbe solo spingere dentro, se non fosse che interviene prima di lui Andrea Poli e fa autogol. La rete del bosniaco è solo rinviata al 10′, quando riceve palla e disorienta Danilo Larangeira per poi mettere facilmente alle spalle di Federico Ravaglia. Al quarto d’ora è già 0-3, con la difesa del Bologna a spasso e Lorenzo Pellegrini servito in posizione regolare per il tris. A sorpresa al 24′ fa gol il Bologna, o meglio si fa gol da sola la Roma con un cross di Musa Barrow per nessuno che Bryan Cristante in maniera goffa trasforma nella seconda autorete del pomeriggio. Poco male per i giallorossi, perché al 35′ Jordan Veretout al termine di una grande azione corale riceve da Henrikh Mkhitaryan e piazza il poker. All’armeno, un minuto prima dell’intervallo, il compito di fissare la cinquina dopo una gran fuga di Rick Karsdorp sulla destra. Nella circostanza Ibrahima Mbaye si stira per cercare di fermarlo e deve chiedere il cambio. Ripresa ininfluente, con un gol annullato dal VAR a Nicolas Dominguez per fuorigioco di Rodrigo Palacio e un palo di Borja Mayoral a porta vuota. Il Bologna va in ritiro. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.