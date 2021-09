VIDEO – Fiorentina-Inter 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



GRANDE RIPRESA! – Fiorentina-Inter 1-3 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A. Con un secondo tempo di gloria l’Inter sbanca Firenze ed è in testa alla classifica almeno sino a domani sera. La Fiorentina gioca un ottima prima parte di gara e la sblocca al 23′: Nicolas Gonzalez va via in maniera sospetta a Milan Skriniar e crossa basso al centro, per Riccardo Sottil è un gioco da ragazzi mettere in rete da pochi passi. L’Inter che riemerge dopo l’intervallo è tutt’altra squadra, nonostante Simone Inzaghi sia costretto a stoppare i cambi. Questo perché segna chi deve uscire: al 52′ grande assist di Nicolò Barella e Matteo Darmian, pronto a lasciare il campo, di destro pareggia. Passano tre minuti ed Edin Dzeko, anche lui pronto a essere sostituito, con uno stacco imperioso ribalta il punteggio di testa su corner di Hakan Calhanoglu. L’inerzia è cambiata, la Fiorentina non riesce più a reagire ed è stanca fisicamente e mentalmente. Paga per tutti Gonzalez, espulso al 78′ per aver applaudito l’arbitro dopo un giallo per aver chiesto l’ammonizione di Alessandro Bastoni. All’87’ l’Inter chiude i conti: filtrante per Roberto Gagliardini che anziché calciare serve il meglio piazzato Ivan Perisic, tap-in e 1-3.

Video con gli highlights di Fiorentina-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.