VIDEO – Fiorentina-Brescia 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Inter-Sampdoria, match della ventisettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



PAREGGIO CHE NON SPOSTA – Fiorentina-Brescia 1-1 nella ventisettesima giornata di Serie A. Pareggio che non riporta il Brescia vicino alla salvezza, così come non allontana la Fiorentina dalla zona bassa della classifica. Dopo un quarto d’ora cross dalla destra, Daniele Dessena prende il tempo a Martin Caceres che lo tira giù: rigore. Dal dischetto trasforma Alfredo Donnarumma, ospiti avanti. Dura dodici minuti lo 0-1, al 29′ corner da sinistra di Erick Pulgar e stacco imperioso di German Pezzella per il nuovo pareggio. A inizio ripresa la Fiorentina segna due volte, ma sulla prima occasione (tiro di Franck Ribéry deviato da Gaetano Castrovilli) c’è un precedente fuorigioco e sulla seconda (girata di Dusan Vlahovic) il pallone era già uscito al momento del cross, entrambi i gol giustamente annullati. Viola che restano in dieci per il doppio giallo di Caceres al 70′, poco dopo espulso pure Giuseppe Iachini per proteste. Il finale è dunque del Brescia, che al 96′ ha la chance per vincerla ma Bartlomiej Dragowski si supera su colpo di testa di Dessena. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Brescia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.