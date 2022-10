VIDEO – Empoli-Atalanta 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Atalanta, anticipo mattutino della dodicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



SECONDO POSTO – Empoli-Atalanta 0-2 nell’anticipo mattutino della dodicesima giornata di Serie A. Complice la sconfitta del Milan stasera col Torino (vedi articolo) l’Atalanta diventa la prima inseguitrice del Napoli, a -5. Dopo un quarto d’ora clamorosa doppia chance per Éderson, fermato la prima volta da Guglielmo Vicario e la seconda da Koni De Winter. Un rimpallo al 32′ favorisce Hans Hateboer, che nell’area piccola controlla e mette in rete. Su una punizione di Ademola Lookman (39′) respinge col braccio Mattia Destro, rigore per l’Atalanta. Teun Koopmeiners calcia centrale, Guglielmo Vicario si oppone di piede e conferma che l’Empoli ha un prodigio in porta. Ripresa dove però i toscani non riemergono e anzi beccano il raddoppio, al 59′ Lookman si infila in mezzo alla difesa avversaria e di destro incrocia rasoterra. L’attaccante inglese potrebbe fare doppietta a un quarto d’ora dalla fine, su orribile costruzione dal basso dell’Empoli, ma gliela nega Vicario. Nel finale Juan Musso si esalta su tiro di Sebastian Walukiewicz, poi segna Tyronne Ebuehi ma è in fuorigioco. E l’Atalanta può esultare.

Video con gli highlights di Empoli-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.