Abodi sul caso Curva Nord: «Informato, è intollerabile! Provvedimenti»

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha detto la sua in merito a quanto accaduto a San Siro durante la gara fra Inter e Sampdoria. La Curva Nord protagonista in negativo

LA RISPOSTA − Il ministro Abodi, dopo un primo tweet in cui prometteva di aggiornarsi su quanto successo ieri a San Siro durante Inter-Sampdoria con la Curva Nord protagonista, ha nuovamente scritto un post sulla vicenda. Le sue parole sempre su Twitter: «Mi è stata affidata questa grande responsabilità da una settimana, spero quindi si comprenda il senso della mia risposta. Mi sono informato, quello che è successo è inaccettabile, non è tollerabile. Sono certo che saranno presi immediati provvedimenti. Non solo parole!».