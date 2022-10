Ordine: «Calhanoglu non ‘alla Brozovic’? Risposta agli scienziati! Inter ritrovata»

Ordine è stato uno dei più feroci critici di Calhanoglu, dopo il suo passaggio dal Milan all’Inter, ma ora ammette la crescita del turco. Nell’anteprima di Pressing Serie A il giornalista elogia il centrocampista che ieri con un assist ha aperto il 3-0 alla Sampdoria.

SQUADRA TORNATA – Franco Ordine non vuole attendere Juventus e Atalanta per valutare l’Inter: «Poi dopo alla ripresa c’è anche il Napoli, ma secondo me non bisogna aspettarla perché la striscia è molto lunga e molto consistente. È coincisa con quello che dicevamo nei giorni particolari in cui perdeva qualche colpo: io parlavo di condizione fisica. Mi sembra che la squadra abbia ritrovato lo smalto, al di là della famosa cena e del famoso incontro in cui si sono messe d’accordo. Quelle sono tutte chiacchiere, che stanno a zero in questo caso. La cosa che secondo me dovrebbe anche far riflettere è questa: c’erano alcuni scienziati nucleari, i quali avevano stabilito nel campionato passato dopo una partita che Hakan Calhanoglu non poteva fare il posto di Marcelo Brozovic. Lo può fare e lo fa anche con grandi risultati! Il punto vero è che quando c’è una squadra che funziona è molto più facile che funzioni tutto».