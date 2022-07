VIDEO – Dybala non può più perdere tempo: messaggio all’Inter ma non solo

Paulo Dybala è il protagonista di una silenziosa asta di mercato. L’ex numero 10 della Juventus continua a essere lo svincolato di lusso che tutti vogliono – anzi, sognano… – ma nessuno sembra potersi permettere davvero. L’Inter ha ormai preso il treno? Il tempo dell’attesa sta per scadere per tutti. Di seguito il video con il servizio della collega Marta Fornelli per Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).