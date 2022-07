Bremer-Inter, corsa con Juventus per il difensore. Torino chiaro sul prezzo

Sfida di mercato tra l’Inter e la Juventus per Gleison Bremer, difensore centrale brasiliano del Torino. Il club granata fissa il prezzo.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Ekrem Konur sul futuro di Gleison Bremer. “Juventus e Inter sono in corsa per l’acquisto del difensore brasiliano Bremer, 25 anni. Il Torino vuole 45 milioni di euro per Bremer“.

Fonte: Twitter Ekrem Konur