La doppietta di Lautaro Martinez, il gol di Nicolò Barella e la gioia sul finale di Henrikh Mkhitaryan che regala la vittoria per 3-4 in Fiorentina-Inter. La partita dei nerazzurri vista da un’altra prospettiva grazie alle telecamere del club presenti direttamente in campo.

Fonte: Canale YouTube [Inter]