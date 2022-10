Radu salta Cremonese-Sampdoria, neanche convocato da Alvini

Ionut Radu dopo aver perso la maglia da titolare in favore di Carnesecchi, adesso il portiere in prestito dall’Inter non è stato convocato dal tecnico Massimiliano Alvini. Non sono ancora noti i motivi della mancata convocazione in vista di Cremonese-Sampdoria in programma oggi.

I CONVOCATI – Questi i grigiorossi convocati dal tecnico Massimiliano Alvini per la partita Cremonese-Sampdoria. Sfida valida per la 11a giornata del campionato di Serie A, in programma lunedì 24 ottobre (ore 18.30, Stadio Zini).

PORTIERI – Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45)

DIFENSORI – Aiwu (4), Bianchetti (15), Ghiglione (18), Hendry (2), Lochoshvili (44), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5)

CENTROCAMPISTI – Acella (23), Ascacibar (8), Baez (7), Castagnetti (19), Escalante (32), Meité (28), Milanese (62), Pickel (6)

ATTACCANTI – Buonaiuto (10), Ciofani (9), Dessers (90), Felix (20), Okereke (77), Tsadjout (74)