FOTO – Man Of The Match, ecco il migliore di Fiorentina-Inter!

Come di consueto dopo ogni partita, attraverso i social i tifosi hanno votato il Man Of The Match di Fiorentina-Inter. Il popolo nerazzurro attraverso il canale Twitter del club si è espresso.

UOMO PARTITA – È ancora una volta Lautaro Martinez il Man Of The Match di Fiorentina-Inter, grazie soprattutto alla sua doppietta realizzata.

Di seguito il vincitore del Man Of The Match di Fiorentina-Inter