VIDEO – Cagliari-Lazio 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Ciro Immobile Cagliari-Lazio

Cagliari-Lazio, anticipo della seconda giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



TRASFERTA FELICE – Cagliari-Lazio 0-2 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. La Lazio stavolta non deve aspettare il recupero per prendersi i tre punti a Cagliari. Anzi, i biancocelesti segnano subito: al 4′ Adam Marusic ubriaca di finte Paolo Pancrazio Faragò, crossa basso (con deviazione) e Manuel Lazzari spinge dentro. Il Cagliari ha una discreta reazione, ma concede troppo in contropiede. In una di queste circostanze incredibile palo a porta vuota di Joaquin Correa, con Ciro Immobile che manda alto sulla ribattuta. A inizio ripresa tiro di Joao Pedro respinto corto da Thomas Strakosha, ma Giovanni Simeone non sfrutta il regalo calciando altissimo da ottima posizione. È l’errore che condanna i rossoblù, da lì mai più pericolosi. Al 74′ ancora Marusic, che pure giocava a sinistra ossia sulla fascia opposta rispetto a quella naturale, svernicia ancora l’inguardabile Faragò e serve a Immobile la palla del raddoppio. Per il capocannoniere della scorsa Serie A esordio stagionale e subito gol. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.