VIDEO – Sampdoria-Benevento 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Luca Caldirola Sampdoria-Benevento

Sampdoria-Benevento, anticipo della seconda giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



CHE RIMONTA! – Sampdoria-Benevento 2-3 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. Stavolta il Benevento debutta al meglio e coglie tre punti incredibili. Sampdoria avanti dopo otto minuti, errore difensivo nel fraseggio nella propria area e cross basso di Federico Bonazzoli per il tap-in di Fabio Quagliarella. Dieci minuti dopo arriva il raddoppio, col nuovo acquisto Antonio Candreva subito autore di un assist per l’incornata di Omar Colley. I sanniti però non si danno per vinti, accorciando al 33′: su corner con schema la palla staziona in area e il primo a calciare è Luca Caldirola, che anticipa anche il compagno Bryan Dabo. Gol all’esordio in Serie A per il difensore scuola Inter, che al 72′ fa incredibilmente doppietta sempre da angolo, stavolta di testa sul primo palo. Inerzia cambiata e Benevento che la vince, all’88’ con un gran tiro da fuori di Gaetano Letizia su assist intelligente di Marco Sau, che non era riuscito a calciare. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Benevento dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.