VIDEO – Bologna-Verona 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Bologna-Verona, match della ventesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



DEBUTTO DA UN PUNTO – Bologna-Verona 1-1 nella ventesima giornata di Serie A. Il Verona mantiene l’imbattibilità nel 2020, pareggiando quasi allo scadere. Il Bologna si illude al 21′, su corner di Riccardo Orsolini dalla destra una deviazione arretrata di Marash Kumbulla manda in tilt l’Hellas, con Marco Silvestri che si salva ma Mattia Bani mette dentro. Nicola Sansone, prima dell’intervallo, prende il palo e va vicino al 2-0. A inizio ripresa espulso Pawel Dawidowicz, per un presunto fallo di mano con Federico Santander lanciato a rete, ma in realtà ha colpito di petto: il VAR “salva” l’esordiente arbitro Giovanni Ayroldi. Proprio Bani, però, a metà ripresa si fa espellere per doppia ammonizione. In dieci contro undici il Verona fa ancora valere i suoi cambi, come già avvenuto più volte di recente, con Lukasz Skorupski che para tutto. All’81’ Fabio Borini va di testa su cross da sinistra e mette dentro, trovando la rete appena entrato al suo esordio in gialloblù. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.