VIDEO – Bologna-Torino 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Torino, anticipo mattutino della tredicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



IN STRISCIA – Bologna-Torino 2-1 nell’anticipo mattutino della tredicesima giornata di Serie A. Ancora una volta il Bologna si presenta alla partita con l’Inter nel miglior momento della sua stagione: terza vittoria di fila. Che per il Torino non sia una domenica felice si capisce al calcio d’inizio, quando Pietro Pellegri si procura uno degli infortuni più veloci di sempre. Tredici secondi e potrebbe segnare Marko Arnautovic, ma Vanja Milinkovic-Savic si supera. Un’ingenuità di Jhon Lucumì, con fallo su Aleksej Miranchuk, causa un rigore: trasforma Sasa Lukic al 26′. Il vantaggio del Torino dura fino al 64′, poi su cross di Emanuel Vignato arriva sul secondo palo Riccardo Orsolini (dimenticato da Valentino Lazaro) per il piatto sinistro del pareggio. Secondo gol consecutivo per l’attaccante, dopo quello al Monza di lunedì scorso. Al 72′, con Samuele Ricci a terra, crossa Charalampos Lykogiannis per la spizzata di Roberto Soriano e il tap-in in rete di Stefan Posch. Protestano molto i granata, ma l’arbitro Antonio Giua non viene richiamato al VAR per il contatto (dubbio) con Orsolini. A recupero scaduto rabona di Arnautovic a liberare Orsolini, si divora il 3-1 mandando alto ma non conta.

Video con gli highlights di Bologna-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.