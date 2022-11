VIDEO – Monza-Verona 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Verona, match della tredicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



IN RIPRESA – Monza-Verona 2-0 nella tredicesima giornata di Serie A. Il Monza si rilancia e conquista un fondamentale scontro salvezza, nel giorno del ritorno allo stadio (da spettatore) di Pablo Marì. Ventuno secondi e i brianzoli potrebbero sbloccarla: Adrien Tameze sbaglia, Gianluca Caprari si fa respingere il tiro da Lorenzo Montipò e sulla ribattuta in rovesciata Matteo Pessina trova il salvataggio di Marco Davide Faraoni. Quest’ultimo al quarto d’ora esce per un infortunio. Al 24′ Dany Mota anticipa Giangiacomo Magnani e si lancerebbe verso la porta, ma viene travolto. Per l’arbitro è solo giallo, il VAR lo manda a rivedere l’azione per chiara occasione da gol e diventa rosso. Nonostante ciò il Verona resta in partita fino al 68′, quando su cross di Patrick Ciurria a rimorchio Carlos Augusto manda avanti il Monza. Proprio al 90′ il raddoppio biancorosso, ancora su palla messa in mezzo da destra stavolta per la conclusione vincente di Andrea Colpani. Per i brianzoli l’unica nota stonata è il grave infortunio a Stefano Sensi: frattura malleolo-peroneale. Verona ultimo da solo e Salvatore Bocchetti dal suo arrivo non ha ancora fatto punti.

Video con gli highlights di Monza-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.