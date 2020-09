VIDEO – Benitez, buona la seconda! Lucio-Eto’o, Inter-Udinese 2-1

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro all’11 settembre 2010. Alla seconda giornata di campionato, Rafael Benitez trova la prima vittoria coi nerazzurri (dopo il pareggio col Bologna alla prima). Contro l’Udinese segnano prima Lucio per il vantaggio, e poi Eto’o per il 2-1 finale.

BENE LA SECONDA – La Serie A 2010/11 dell’Inter si apre col pareggio (a reti bianche) a Bologna. Per i primi tre punti bisogna aspettare la seconda giornata: in programma l’esordio casalingo contro l’Udinese. E di esordio si parla anche per Rafael Benitez, nuovo allenatore della Beneamata. I nerazzurri passano in vantaggio già al 7′, su calcio d’angolo dalla sinistra di Wesley Sneijder. Lo spiovente in area non trova incursori, e la palla finisce verso destra. Qui in agguato c’è Lucio, che stoppa di destro e insacca col sinistro una bordata sul secondo palo. L’Udinese viene a San Siro senza paura, e il passivo non lenisce le ambizioni degli uomini di Francesco Guidolin. Che al 31′ trovano il pareggio. Cross dell’attuale nerazzurro Alexis Sanchez dalla sinistra, giusto per la torsione di Antonio Floro Flores, libero di colpire al centro dell’area dell’Inter. Inizia così un forcing da parte di entrambe le squadre, per tentare l’affondo decisivo. Ci riesce anche una volta l’Inter, che guadagna un rigore al 67′. Della battuta si incarica Samuel Eto’o, di fronte il futuro capitano interista Samir Handanovic. Battuta morbida e centrale del numero 9, che lo sloveno respinge facilmente: la ribattuta finisce di nuovo sui piedi di Eto’o, che rimedia subito infilando il 2-1. Nel video YouTube di “inter070” tutti gli highlights di Inter-Udinese.