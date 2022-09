VIDEO – Bayern Monaco beffato in casa dopo l’Inter: al 92′ Guirassy fa 2-2!

Bayern Monaco bloccato in casa dallo Stoccarda di uno scatenato Sehrou Guirassy. Dopo tanti tentativi, alcuni annullati anche dall’arbitro, il gol del pareggio arriva solo su rigore in pieno recupero. E la squadra di Julian Nagelsmann in Bundesliga non può festeggiare la settimana perfetta dopo il netto 0-2 in casa dell’Inter in UEFA Champions League (vedi video). Di seguito il video con i gol e gli highlights di Bayern Monaco-Stoccarda commentati da Sky Sport

