Karchouni: «Inter Women, l’importante è iniziare bene! Contro la Juventus…»

Ghoutia Karchouni parla di Juventus-Inter Women, partita valida per la seconda giornata della Serie A Femminile. La centrocampista dell’Inter Women, ai microfoni di Inter TV, commenta anche l’ottima prestazione all’esordio in campionato contro il Parma Women.

INIZIO FELICE – Ghoutia Karchouni è pronta per la partita odierna: «È sempre importante iniziare il campionato bene. Perché si dà la giusta direzione alla stagione. Sono felice per il mio inizio ma devo dire grazie anche a Stefanie van der Gragt e a Flaminia Simonetti per il suo passaggio! Sono felice di più per la squadra perché non è facile vincere 4 a 1. Juventus-Inter Women è una grande partita e siamo molto entusiaste per questo». Queste le parole di Karchouni, che fa eco alla compagna Irene Santi (vedi dichiarazioni).