VIDEO AMARCORD – Vieri, gol di coscia e l’Inter batte il Milan

Christian Vieri (DIGITAL IMAGE Mandatory Credit: Grazia Neri/Getty Images via OneFootball)

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 3 marzo 2002. Christian Vieri decide il derby di ritorno contro il Milan.

IN PORTA – Il derby tra Milan e Inter del 3 marzo 2002 è una gara tiratissima. Gli osservati speciali sono i due centravanti, Christian Vieri da una parte, Andriy Shevchenko dall’altra. Il rossonero riesce anche a segnare, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Tra i nerazzurri il più pericoloso è invece Alvaro Recoba, che scalda le mani un paio di volte a Christian Abbiati. Tuttavia il match si decide verso la fine, e la firma è proprio del 32 nerazzurro. Al 78′ Vieri dal limite dell’area ammorbidisce, di testa, un lancio di Luigi Di Biagio e fa scattare Nicola Ventola in area. Il numero 78 prova la conclusione diagonale, Abbiati respinge verso il centro, e qui si avventa proprio Vieri, che insacca il pallone colpendolo di coscia. Non il più memorabile dei 123 gol di Bobo con la maglia dell’Inter, ma sufficiente a portare a casa i tre punti nel derby. Rivediamo gli highlights nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: